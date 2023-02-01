У Vodafone відповіли, чи можна отримати компенсацію за відсутність зв’язку

Мобільний оператор Vodafone відповів, чи мають абоненти можливість отримати компенсацію за відсутність зв’язку при відключеннях електроенергії.

Про це йдеться у відповіді компанії на запитання споживача, передає НСН.

“Як Vodafone компенсуватиме клієнтам, що ми сидимо по півмісяця без зв’язку? Просто через вашу жадібність”, запитав абонент у Фейсбук.

У компанії зазначили, що умови нестабільного електропостачання для Vodafone є форс-мажором, адже робота базових станцій залежить від електроживлення.

“Ми оснащуємо всі наші об’єкти зв’язку резервним живленням, але батареї теж мають свою ємність і вимагають тривалого часу на перезарядку. У разі повторного вимкнення світла протягом доби вони просто не встигають зарядитися”, пояснили у Vodafone.

Крім того, через перехід абонентів з домашнього інтернету на мобільний при відключенні світла, зростає навантаження на мережу. Через це швидкість з’єднання знижується у всіх абонентів, а батареї розряджаються швидше.

“Ми закуповуємо додаткове обладнання та розширюємо ємність мережі. Також просимо всіх клієнтів при відключенні світла не користуватися “важкими” програмами, такими як YouTube і відключити автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах. Якщо всі виконають ці прості дії, нам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету”, зазначили у Vodafone.

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