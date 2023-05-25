У Львові місяць намагалися врятувати жінку. До того вона два місяці ходила по лікарях, але ніхто не міг поставити точний діагноз.

Спеціалісти Львівської обласної інфекційної лікарні місяць намагалися врятувати життя 37-річній жінці. Два місяці їй не могли поставити точний діагноз. Збудник захворювання виявили інфекціоністи, ним виявився вірус герпесу, який спровокував енцефаліт (запалення мозку). Та невчасно розпочате лікування призвело до смерті пацієнтки.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Zахіd.net.

У квітні до інфекційної лікарні госпіталізували пацієнтку, в якої діагностували герпетичний енцефаліт. За два місяці до госпіталізації вона перехворіла на коронавірус і почувалася відносно добре.

Але невдовзі у неї почала боліти голова, виникло головокружіння, затруднена мова, підвищилася температура, тож пацієнтка пішла на консультацію до невропатолога.

На МРТ, яке провели пацієнтці, не виявили чогось тривожного, тож призначили симптоматичне лікування і відпустили додому. Упродовж майже двох місяців жінка ходила до лікарів різних спеціальностей, проте ніхто не поставив правильного діагнозу.

Коли пацієнтка звернулася до інфекційної лікарні, спеціалісти запідозрили у неї вірусний енцефаліт.

Одразу після госпіталізації їй призначили специфічне лікування для знищення вірусу. Невдовзі прийшли результати аналізів і лікарям вдалося встановити збудник – вірус герпесу, який уражає центральну нервову систему, і може провокувати розвиток менінгіту чи енцефаліту, які ведуть до важкої інвалідизації і часто смерті.

«Раніше у пацієнтів з такими діагнозами була 100% смертність, та нині 80% пацієнтів одужує, але за умови вчасно розпочатого лікування», повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Спершу організм пацієнтки ніби добре відреагував на лікування, з’явилася надія, що її вдасться витягнути з лещат хвороби, але згодом наступило погіршення.

Лікарі намагалися врятувати жінку, використовували різні методики лікування, але вірус встиг вже добряче нашкодити. Не дивлячись на призначене лікування та місяць боротьби, пацієнтка померла.

Таміла Алексанян каже, що зараз є дуже багато нетипових випадків енцефаліту. Такі пацієнти потрапляють у різні відділення лікарень (неврологічне, терапевтичне), а коли не наступає поліпшення, тоді скеровують в інфекційну лікарню.

«Енцефаліти потребують лікування за спеціальною методикою, яка у нас вже добре відпрацьована. Згідно з протоколами, лікування енцефаліту потрібно розпочинати тоді, коли лише є підозра. Якщо аналізи на 3-5 день не підтвердять діагноз, тоді лікування відміняють. Головне, вчасно зупинити хворобу, бо клітини мозку дуже швидко гинуть. Пацієнти, яким вчасно надають відповідну медичну допомогу, одужують», каже лікарка.

Про що важливо знати

Варто запам’ятати таке: якщо болить голова, є підвищена температура тіла, блювання, у першу чергу слід звернутися у інфекційну лікарню, щоб виключити менінгіт чи енцефаліт.

Головне, вчасно зупинити хворобу, бо клітини мозку під дією вірусу дуже швидко гинуть.

Лікарі інфекційної лікарні кажуть, що з початку року у них збільшилася кількість пацієнтів з діагнозом енцефаліт (запалення мозку). Це може бути пов’язано з пандемією Covid-19, після якої порушується функція імунної системи.

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