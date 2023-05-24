Чи безпечно робити дитині декілька щеплень одночасно – НСЗУ

В Україні вакцинують дітей від інфекційних хвороб за національним календарем щеплень. Однак, мало хто знає, чи можна отримувати декілька щеплень одночасно

В Україні вакцинація дітей від інфекційних хвороб відбувається за національним календарем щеплень.

Чи безпечно робити декілька щеплень одночасно розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Чи безпечно робити дитині декілька щеплень одночасно

Трапляється, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно. Батьків це може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо. Слід лише дотримуватися певних правил:

дві чи більше інактивованих вакцин та/або анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом;

жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином.

дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця;

щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами.

На всі питання щодо графіка вакцинації та можливого поєднання вакцин може відповісти сімейний лікар або педіатр, з яким укладена декларація вашої дитини.

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