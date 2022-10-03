У “Дії” запрацювала програма “єОселя” – що про неї відомо

Програма доступного кредитування “єОселя” почала працювати на порталі “Дія”, поки що в тестовому режимі.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Телеграмі.

Наразі програму запущено у тестовому режимі, а у другій половині жовтня програму запустять повноцінно й у додатку.

У програму “єОселя” інтегровано 5 банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус Банк. Вони готові розпочати видачу перших кредитів.

У 2022 році програма доступна для 4 категорій:

військових і правоохоронців;

медиків;

працівників освіти;

науковців.

Як працюватиме програма “єОселя”

У Мінекономіки пояснювали, що в межах програми можна буде отримати пільговий кредит під 3% річних до 20 років. Початковий внесок на житло має становити 20% від вартості житла. Роботодавці цих чотирьох категорій зможуть компенсувати працівникам початковий внесок та частину тіла кредиту коштом бюджетних програм (розмір компенсації залежить від вислуги).

Загалом у межах програми можна буде придбати житло до 52,5 метра квадратних +21 метр квадратний на кожного члена сім’ї. Якщо йдеться про обласний центр, то житло має бути в будинку, що в експлуатації не більш ніж 10 років. Вартість не повинна перевищувати оцінну, визначену оцінником або співробітником банку.

Житло застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оцінну вартість.

З 2023 року програма запрацює для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 метра квадратних +21 метр квадратний на кожного члена сім’ї. Ставка буде пільговою та складатиме 7% річних.

Доступна іпотека під 3% – хто зможе взяти кредит на житло