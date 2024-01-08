Третій альтернативний законопроєкт про мобілізацію зареєстрували у Раді

У Верховній Раді зареєстрували вже третій альтернативний законопроєкт про мобілізацію, поки триває обговорення основного на рівні парламентських комітетів.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає НСН з посиланням на Громадське.

«Основний» законопроєкт №10378 Кабінет міністрів подав 25 грудня. З того часу депутати подали три альтернативні документи:

10378-1 за ініціативи Олексія Гончаренка («Європейська Солідарність»);

10378-2 за ініціативи Георгія Мазурашу («Слуга Народу»)

10378-3 за ініціативи групи депутатів на чолі з Дмитром Разумковим.

Гончаренко зазначив, що у його варіанті, на відміну від урядового, йдеться про:

право на демобілізацію після 18 місяців служби;

звільнення строковиків протягом 1 місяця з моменту набрання чинності законом;

право на звільнення з військової служби людям з інвалідністю 3-ї групи, а не тільки 1-ї та 2-ї;

відстрочку здобувачам наступного рівня освіти в незалежності від спеціальності.

Разумков зазначив, що хоче зокрема:

зберегти мобілізацію з 27 років (а не 25, як пропонується);

передбачити звільнення за власним бажанням військовослужбовців, які на службі з часу активної війни вже не менше 24 місяців (з яких протягом щонайменше 8 місяців брали безпосередню участь у бойових діях);

виключити статтю про «тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації»;

повернути «гарантованість» щорічних відпусток;

передбачити ширший перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби.

Мазурашу у пояснювальній записці до свого законопроєкту (яка вийшла ліричною, у порівнянні з документами його колег), пише, що хоче змінити пункти з урядового законопроєкту, «які мають ознаки ставлення до громадян, як до рабів».

Тим часом у Верховній Раді на рівні парламентських комітетів продовжується обговорення основного документа.

Зокрема, 8 січня законопроєкт про мобілізацію обговорював антикорупційний комітет. За словами депутата Гончаренка, комітет визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію «таким, який містить корупційні ризики».

Більш ніж три дні документ розглядає комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Голова комітету Олександр Завітневич розповів, що обговорення проходить разом із представниками ЗСУ та Міноборони. Зокрема, брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Завітневича, фінальне рішення комітету щодо законопроєкту планують ухвалити у вівторок, 9 січня.

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