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Тег:
Економіка

Таксисти мають встановити касові апарати і видавати фіскальні чеки – Податкова служба

Журналіст
Таксисти мають встановити касові апарати і видавати фіскальні чеки Податкова служба1
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Таксисти мають встановити касові апарати та видавати фіскальні чеки за проїзд. Пасажир при цьому може сплачувати за проїзд як готівкою, та і за допомогою картки.

Про це нагадує Державна податкова служба України, передає НСН.

Державна податкова служба опублікувала роз’яснення, з якого випливає, що більшість суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів (таксі), мають встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО.

У пресслужбі ДПС наголошують, що з 1 жовтня завершилась дія норми, яка звільняла підприємців від відповідальності за відсутність РРО.

“З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону”, зазначається на сайті Податкової служби.

На сайті ДПС також оприлюднили інфографіку про те, що таксисти мають видавати клієнтам фіскальні чеки.

Таксисти мають встановити касові апарати. Інфографіка

Таксисти мають встановити касові апарати і видавати фіскальні чеки Податкова служба

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