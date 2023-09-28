Українцям від сьогодні доступний мобільний застосунок “Моя податкова”. Його можна завантажити як на Android, так і iOS

Застосунок “Моя податкова” доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.

Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби, інформує НСН.

Як стало відомо, завдяки новому застосунку можно просто та зручно отримати електронні сервіси податкової, а також сплатити податки з використанням платіжних онлайн-систем.

У розділі “Мої дані” застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

обʼєкти оподаткування;

обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом.

В Україні з’явився мобільний застосунок “Моя податкова” – яку інформацію можна отримати

У розділі “Послуги” доступно:

правлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі “Повідомлення” доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб

платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

ти контролюючого органу.

“Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку, запрошуємо активно брати участь у тестуванні. У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, просимо їх надсилати за адресою infotax@tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0 800 501 007. “Моя податкова” – ще один крок до цифрової податкової у цифровій державі”, – розповіли в Податковій службі.

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