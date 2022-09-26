ЗМІ повідомили, що Україна отримала системи NASAMS, але це може бути не так

ЗМІ з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського заявили, що Україна вже отримала системи протиповітряної оборони NASAMS. Втім, насправді це може бути не так.

Як передає NNS, про це пише Громадське.

Йдеться про інтерв’ю Зеленського американському виданню CBS.

Судячи з тексту на сайті CBS, Зеленський сказав таке: «Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже прийнято, і Конгресу США — ми отримали NASAMS».

Втім, всього тиждень тому в Пентагоні заявляли, що Україна отримає два комплекси NASAMS аж протягом двох місяців. Відтак журналісти Громадського звернулися по коментар до речника президента Сергія Никифорова, який уточнив: Зеленський говорив про те, що ми поки що отримали лише згоду на передання NASAMS.

Крім того, голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в етері шоу «Фронтова поплава» теж зазначив, що Зеленський міг говорити лише про рішення передати NASAMS, а не про фізичне надходження цих систем.

«Політик, президент, людина може вкладати в якесь слово якийсь зміст, і цей зміст не обов’язково відповідає вашим очікуванням або розумінню. За моєю інформацією, їх (NASAMS — ред.) у нас наразі в Україні немає. Те, що рішення щодо 8 батарей є — так, є», сказав Чмут.

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