Статус кандидата в ЄС: що він дає Україні

Україна отримала статус кандидата в ЄС. Які це дає переваги.

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання статусу кандидата в ЄС для України.

Він дає Україні додаткові можливості для впровадження реформ та інвестиційної привабливості.

Які саме – дивіться в інфографіці центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, підготовленій разом з офісом Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олени Стефанішиної, передає NNS.

Названо 7 умов, які має виконати Україна, аби стати членом ЄС