Названо 7 умов, які має виконати Україна, аби стати членом ЄС

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата до ЄС. Тепер слово за Європейською Радою, яка має прийняти остаточне рішення і надати або не надати Україні відповідний статус. Існує дуже висока вірогідність того, що рішення буде позитивним. Ми дізнаємось про нього вже сьогодні-завтра. Якщо Україна отримає статус кандидата, які кроки вона повинна зробити, аби стати членом ЄС? Про це – нижче.

Україна вступить до Європейського Союзу протягом років, а не десятиліть, як це прогнозують деякі європейські посадовці.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає NNS, посилаючись на Європейську правду.

“Ми вже і так достатньо сильно інтегровані в Європейський Союз. Ми хочемо бути сильною і конкурентоспроможною державою-членом, тому на це (вступ до ЄС) можуть піти від двох до десяти років”, – вважає вона.

Віцепрем’єрка також висловила впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті “стовідсотково” схвалять надання Україні статусу кандидата на членство, і що це рішення може бути ухвалене вже в четвер 23 червня.

Вона назвала три країни, які раніше згадувала як противників кандидатського статусу України – це Нідерланди, Швеція і Данія. Але зараз, наголосила Стефанішина, вони підтримують кандидатство для Києва.

7 умов, які має виконати Україна, аби стати членом ЄС

Для набуття повноцінного членства наша держава повинна виконати низку умов, зокрема відповідати Копенгагенським нормам.

Про це повідомив голова Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак в Telegram.

У червні 1993 року Єврорада визнала право кожної європейської країни щодо вступу до ЄС на засіданні в Копенгагені. Для приєднання до союзу країни мають відповідати трьом критеріям, а саме політичним, економічним та монетарним цілям. Останнє означає, що політика має полягати у тому, щоб країна забезпечила стабільні ціни, повну зайнятість та зростання реального обсягу ВВП. Відповідно серед вимог за Копенгагенськими нормами:

Стабільні установи, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин;

Економіка ринка має бути дієва;

Членські зобов’язання випливають із факту вступу до ЄС, які передбачені у політичних, економічних та монетарних цілях.

Голова ОПУ заявив, що Україна має виконати сім умов для повноцінного вступу до ЄС. Андрій Єрмак визначив їх як:

Завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції, зокрема відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Боротьба з корупцією має бути посилена на високому рівні. Необхідно завершити відбір та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП; Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з “відмиванням грошей” стандартами Групи з фінансових заходів (FATF); Ухвалити комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України; “Антиолігархічний” закон має фактично запрацювати; Законодавство стосовно ЗМІ має бути приведено відповідно до європейських аудіовізуальних законів; Завершення реформи законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується. Вона має бути підготовлена та реалізована згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розробленням механізмів її впровадження.

У грудні 2022 року Європейська комісія підготує звіт, де зазначить наскільки виконані умови. Вступ до ЄС після отримання статусу кандидата може займати близько десяти років. Найшвидше це вдалося Фінляндії, яка долучилася до ЄС за три роки. Утім Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років.

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