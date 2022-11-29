Компанія Starlink Ілона Маска підвищила вартість місячної абонплати за користування послугою супутникового інтернету Starlink у різних країнах, в тому числі в Україні, передає NNS.

Про підвищення тарифу українських користувачів проінформували в розсилці по email. Нова ціна автоматично почне діяти з 29 грудня – тепер з українців попросять не $60, а $75 на місяць або 2800 у гривнях.

При цьому, як свідчать оновлені дані на сайті компанії, термінали Starlink теж подорожчали. Якщо раніше вони коштували $ 600, то тепер потрібно заплатити $700. Природно, зростання цін не обійде й українських користувачів.

У серпні Starlink майже вдвічі знизив абонплату для українців

Нагадаємо, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України й ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40 відсотків, вартість підписки знизили із $100 до $60. Тепер, очевидно, тариф знову підвищили в рамках перегляду цін по всьому світу.

Джерело: УНІАН

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