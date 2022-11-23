SpaceX Ілона Маска через суд хоче відібрати ім’я в української компанії – деталі справи

Американська компанія SpaceX Ілона Маска подала позов на українську ТОВ «Старлінк» та на Укрпатент з вимогою припинити дію торгової марки, назва якої збігається зі Starlink (дочірньою компанією SpaceX).

Провадження було відкрите 24 жовтня. Деталі справи 22 листопада дізнався портал dev.ua, передає NNS.

Засновник української ТОВ «Старлінк» Сергій Дулицький розповів виданню, що його компанія надає IT-послуги під брендом StarLink вже понад 14 років, а саме ТОВ зареєстроване, згідно з реєстром, ще у 2009-му. Американська Starlink вперше була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020-му.

Українська компанія подала заявку на реєстрацію бренду в березні 2010 року, а сама реєстрація відбулася у лютому 2011-го.

Тоді як SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд Starlink у 2020 році, а права на нього отримала в серпні 2022 року. Дочірня компанія Маска Starlink в Україні називається ТОВ «Старлінк Юкрейн».

Дулицький розповів dev.ua, що юристи Ілона Маска вперше зв’язалися з ним близько року тому, ще до початку повномасштабної війни. За його словами, юристи вимагали віддати на користь американського Starlink торговельну марку, пояснюючи це тим, що «Starlink — це всесвітньо відомий бренд, тому віддайте».

Він каже, що не хоче просто так віддати свою назву американській компанії. Водночас допускає, що може піти на переговори зі SpaceX, але за умови, що компанія Маска компенсує його фірмі втрати, пов’язані з відмовою від бренду.

Перше засідання у справі, за інформацією Дулицького, призначене на 8 грудня.