Стало відомо, як працюватимуть банки на новорічні свята

Національний банк України повідомив, як працюватимуть банки на новорічні свята.

Нацбанк визначив регламент роботи системи електронних платежів НБУ (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ, передає НСН.

Зокрема, 30 грудня 2022 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Нацбанк під час здійснення депозитарної діяльності, а також інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

Водночас 31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкриється датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюватимуться до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. Національний банк не здійснюватиме валютних інтервенцій на валютному ринку України.

31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП самостійно прийматимуть рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно ухвалять рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працюватиме у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочнеться.

1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП розпочнеться о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 2 січня 2023 року.

2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюватимуть у звичайному режимі.

7 та 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 9 січня 2023 року.

Як наголосили у Нацбанку у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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