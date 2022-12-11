Чим можуть замінити банківські картки під час блекауту – пропозиція НБУ

Замінити банківські картки Visa та Mastercard може цифрова грошова одиниця е-гривня, концепт якої Нацбанк представив 28 листопада. Е-гривня зможе врятувати ситуацію з економікою в умовах блекауту в Україні.

Про це розповів ініціатор створення цифрової гривні, засновник української криптобіржі Kuna Михайло Чобанян, передає НСН.

“Сьогодні величезна кількість платежів та взаєморозрахунків здійснюється за допомогою карт Visa та Mastercard. Якщо ці карти з якихось причин перестануть працювати, в Україні буде паралізовано всю торгівлю. Цифрова гривня зможе врятувати ситуацію”, – сказав Чобанян у коментарі UBR.ua.

Як зазначили в Нацбанку, українська цифрова валюта стане третьою формою грошей, на додаток до вже існуючих – готівкової та безготівкової. Планується, що, як і паперовими банкнотами, електронними грошима можна буде розраховуватись за послуги, проводити безготівкові розрахунки, надсилати на інші рахунки. Ба більше, під час купівлі товарів е-гривня пересилатиметься з одного гаманця на інший безпосередньо – без міжбанківських переказів, додаткових комісій та платежів, як для покупців, так само й для продавців.

Також теоретично е-гривню можна буде використовувати для оплати певних видів товарів. Ця система буде аналогічною програмі “єПідтримка”, коли українці отримували на банківські картки по 1000 грн на купівлю ліків, книг та інших товарів.

“Крім того, е-гривню, яка все ж таки є певним токеном у блокчейні, знову ж таки теоретично можна додати на різноманітні біржі та торгувати, наприклад, відносно цифрового долара, купуючи його за вигідним курсом”, – каже Чобанян.

На думку засновника криптобіржі Kuna, цифрова гривня – це елемент цивілізованого майбутнього, яке може настати в Україні не зараз, але найближчими роками.

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