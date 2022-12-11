Як повернути гроші, якщо під час поповнення картки через термінал відключили світло – ПриватБанк

В Україні регулярно відключають електроенергію через дефіцит, спровокований ракетним обстрілом окупантів. Частина банкоматів та терміналів у такі періоди перестає працювати. Операції можуть зірватися та кошти не надійдуть на рахунок. ПриватБанк розповів, що робити у такому випадку

Клієнтка ПриватБанку звернулася із такою проблемою на форум Мінфіну. Жінка під ніком abcd13 повідомила, що намагалася поповнити кредитну картку у київському терміналі. Дві із трьох транзакцій пройшли успішно, а третя зірвалася через відключення світла.

Про це повідомляє НСН

ПриватБанк розповів, що робит, коли операція зірвалася і кошти не надійшли на рахунок

Із загальної суми до 14 тисяч гривень було внесено 10 тисяч – купюрами по 500 грн. Сума не зарахувалась – і жінка звернулася на гарячу лінію 3700. У неї прийняли заявку та пообіцяли оперативно вирішити проблему. Проте гроші не прийшли і за кілька днів.

“Банк ніяк не поспішає вирішувати моє питання. От якби це була заборгованість хоча б на копійку з мого боку, то все працювало б дуже швидко – і нарахування пені, і нарахування штрафів і т.д. Якщо сьогодні мені до кінця дня не повернуть мої гроші, я піду в поліцію фіксувати заяву з вилученням від спостереження з терміналу і подаватиму заяву до суду, і вимагатиму компенсації за заподіяння мені моральної шкоди. Всі витрати на юридичну допомогу та судовий збір на банк, щоб суд зобов’язав їх відшкодувати ці витрати! ” – вказала клієнтка..

Представники ПриватБанку відреагували на звернення. Вони вибачилися через незручності, пов’язані зі збоєм роботи терміналу. Зазначено, що після дзвінка клієнта на 3700 формується заявка на повернення, обробка якої займає час. Очікується проведення інкасації та аналіз її результатів. Якщо інформація підтвердиться, буде встановлено суму внесених коштів – і “зайві” повернуть власнику.

“За результатом обробки заявки ми додатково повідомимо вас”, – пояснили у фінустанові.

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