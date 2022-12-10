В Україні запрацював банкоматний роумінг: що це означає

В Україні запрацював банкоматний роумінг. Він передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах, передає НСН.

«Сьогодні ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи для карток інших банків за видачу коштів скасовані. Тобто ти користуєшся цим банкоматом, як банкоматом свого банку», розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан в ефірі «Українського радіо».

В Україні запрацював банкоматний роумінг

Ідея банкоматного роумінгу полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10-20 тисяч.

«Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки», додав Олексій Шабан.

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