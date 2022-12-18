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На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»: через які станції курсуватиме

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додатковий потяг
Національна служба новин - NNS

На новорічні свята Укрзалізниця призначила додатковий потяг «Київ-Кишинів». На свята сполучення між Україною та Молдовою буде щоденним, передає НСН.

У перший рейс поїзд «Київ-Кишинів» вирушить 20 грудня з Києва. У зворотному напрямку він вирушить 21 грудня та курсуватиме через день.

На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»

На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»: через які станції курсуватиме

Потяг робитиме зупинки на станціях:

  • Козятин;
  • Вінниця;
  • Жмеринка;
  • Бар;
  • Копай;
  • Котюжари;
  • Вендичани;
  • Могилів-Подільський;
  • Велчинець;
  • Окниця;
  • Белець Ораш;
  • Унгень.

Придбати квитки можна в застосунку або чат-боті Укрзалізниці.

Джерело – Укрзалізниця

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