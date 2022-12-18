На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»: через які станції курсуватиме

На новорічні свята Укрзалізниця призначила додатковий потяг «Київ-Кишинів». На свята сполучення між Україною та Молдовою буде щоденним, передає НСН.
У перший рейс поїзд «Київ-Кишинів» вирушить 20 грудня з Києва. У зворотному напрямку він вирушить 21 грудня та курсуватиме через день.
На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»
Потяг робитиме зупинки на станціях:
- Козятин;
- Вінниця;
- Жмеринка;
- Бар;
- Копай;
- Котюжари;
- Вендичани;
- Могилів-Подільський;
- Велчинець;
- Окниця;
- Белець Ораш;
- Унгень.
Придбати квитки можна в застосунку або чат-боті Укрзалізниці.
Джерело – Укрзалізниця
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