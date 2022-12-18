На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»: через які станції курсуватиме

На новорічні свята Укрзалізниця призначила додатковий потяг «Київ-Кишинів». На свята сполучення між Україною та Молдовою буде щоденним, передає НСН.

У перший рейс поїзд «Київ-Кишинів» вирушить 20 грудня з Києва. У зворотному напрямку він вирушить 21 грудня та курсуватиме через день.

На новорічні свята призначено додатковий потяг «Київ-Кишинів»

Потяг робитиме зупинки на станціях:

Козятин;

Вінниця;

Жмеринка;

Бар;

Копай;

Котюжари;

Вендичани;

Могилів-Подільський;

Велчинець;

Окниця;

Белець Ораш;

Унгень.

Придбати квитки можна в застосунку або чат-боті Укрзалізниці.

Джерело – Укрзалізниця

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