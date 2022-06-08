Президент Володимир Зеленський розповів, що буде з тарифами на електроенергію та газ у наступному опалювальному сезоні. Він наголосив, що через агресію росії це буде “найскладніша зима за всі роки незалежності”.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 7 червня, передає NNS.

Кабінет міністрів створює штаб, який щоденно буде займатися підготовкою до опалювального сезону 2022/23 років. Його очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє Громадське.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, його завдання: збалансувати систему, провести ремонти, оперативно розв’язувати всі проблеми, сформувати необхідний рівень комунікації між усіма задіяними рівнями тощо.

За словами Шмигаля, фахівці вже зробили перші розрахунки, щоб зрозуміти, скільки потрібно газу, вугілля та які ремонтні роботи необхідно провести. Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків вже сягнули десятків мільярдів гривень, тож ремонти й модернізація обладнання та мереж зараз є ключовим завданням.

«В умовах, які ми маємо наразі через агресію росії, це буде дійсно буде найскладніша зима за всі роки Незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави», сказав Зеленський.

Газ

Зеленський розповів, що у цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон — увесь внутрішній видобуток буде спрямований на внутрішні потреби українців.

За даними уряду, Україна завершила опалювальний сезон із 9 млрд кубометрів газу у газосховищах, після чого одразу почалося їхнє поповнення. Станом на 1 червня в наших підземних сховищах зберігається вже 10 млрд кубометрів газу, але до початку опалювального сезону запаси хочуть збільшити до щонайменше 19 млрд кубометрів.

Вугілля

На початок опалювального сезону уряд розраховує довести об’єми вугілля на складах до щонайменше 2 млн тонн. Попри падіння видобутку вугілля на третину через окупацію частини об’єктів, Кабмін має альтернативні варіанти його підвезення, заявив Шмигаль.

Електрика

Зеленський наголосив, що влада робить все для нарощення можливостей експорту електрики.

«Наявні в Україні потужності дозволять це робити. А після історичного приєднання нашої держави до об’єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів», сказав Зеленський.

Шмигаль розповів, що після початку широкомасштабного вторгнення споживання електроенергії в Україні впало на 30%. За його словами, це дає можливість забезпечити потреби країни та експортувати електроенергію до Європи. За словами прем’єра, потенціал України у цій сфері — це сотні мільйонів доларів прибутку щороку та сприяння зменшенню залежності країн Європи від російського газу

Що буде з тарифами?

Зеленський заявив, що поставив уряду «дуже конкретне завдання» зробити все, щоб тарифи на газ та електрику у наступному опалювальному сезоні не змінилися.

«Це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років», заявив президент.

Для мільйонів українців тариф на газ може зрости до ринкового рівня під час війни