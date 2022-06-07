Для мільйонів українців тариф на газ може зрости до ринкового рівня під час війни

Для мільйонів українців вже за кілька місяців тариф на газ може зрости до ринкового рівня. Скільки коштуватиме блакитне паливо під час війни

Майже 9 мільйонів абонентів із 1 червня перевели на обслуговування з облгазів до компанії Нафтогаз. При цьому Нафтогаз обслуговуватиме нових клієнтів як ПОН (постачальник останньої надії). А у ПОН клієнти обслуговуються за ринковими тарифами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Про переведення клієнтів 15 облгазів під юрисдикцію Нафтогазу стало відомо наприкінці травня. Регіональні газові компанії, які працювали під спільним брендом “Твій Газзбут”, не змогли далі виконувати функції з постачання газу і були змушені відпустити своїх клієнтів “з миром”.

Таким чином, усі 8,8 млн абонентів автоматично потрапили на обслуговування до Нафтогазу. Компанія, яка вже фактично стала монополістом на українському газовому ринку, поки обслуговуватиме цих клієнтів за своїм фіксованим тарифом – 7,96 грн/кубометр. Проте для того, щоб і надалі отримувати газ за такою ціною, їм доведеться самим подбати про укладання договорів із новим постачальником.

Якщо ж договір з якоїсь причини не буде укладено (наприклад, через відсутність якихось необхідних документів), такий клієнт ризикує залишитися “за бортом” і надалі отримувати газ тільки за ринковою ціною.

При цьому перед тим, як укладати договір з Нафтогазом, клієнти повинні розрахуватися зі своїми колишніми постачальниками. Усі борги перед облгазами мають бути погашені, адже лише після цього можна розпочинати оформлення договору з Нафтогазом та розпочинати свою “газову” історію з чистого аркушу.

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