Що таке Національний кадровий резерв, який запустили в Україні

В Україні запустили Національний кадровий резерв, повідомляє NNS з посиланням на Державну службу зайнятості.

Проєкт із використанням штучного інтелекту допоможе українцям знайти роботу або відкрити власну справу, заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Місія Національного Кадрового Резерву – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту сприятиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Завдання держави – забезпечити розвиток людського капіталу в Україні, адже саме людський капітал, тобто Людина – сьогодні є найціннішим активом будь-якої країни у сучасному світі», заявила Тетяна Бережна.

Як працюватиме Національний кадровий резерв

Штучний інтелект має визначити пул професій, який відповідає здібностям та рівню soft skills людини. Для цього треба пройти тестування ТУТ.

Ці дані автоматично формуються у інтерактивному резюме, яке людина може переслати роботодавцю через Єдиний портал вакансій або роздрукувати та взяти із собою на співбесіду.

Інтерактивне резюме дозволить людини мати перевагу у роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить інформацію, яка «потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог актуальної вакансії», вважають у Нацслужбі зайнятості.

Якщо штучний інтелект виявив, що людина має схильність до ведення власної справи, то в межах Національного кадрового резерву працює навчання підприємництву.

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