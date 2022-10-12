Українцям пояснили, що буде з пенсією, якщо не знімати гроші з картки по півроку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Тудей.юа.

Якщо пенсіонер не користувався своїм банківським рахунком 6 місяців і більше, виплату пенсій йому можуть припинити. Для того, щоб не сталося такої несподіванки, пенсіонеру потрібно щонайменше один раз за вказаний термін здійснити транзакцію зі своєї пенсійної картки. Це, наприклад, може бути поповнення рахунку мобільного оператора, розрахунок карткою для придбання в магазині або оплата комунальних послуг.

Що робити, якщо виплати вже припинили

Чи буде повернуто накопичені кошти, і яка процедура повернення? Голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович запевнила: панікувати не варто. Виплату пенсії можна відновити, а гроші, які не отримали, повернуть.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що пенсії, які не отримували півроку, можна отримати, звернувшись до Пенсійного фонду.

Після з’ясування обставин у ПФУ протягом 10 днів мають ухвалити рішення щодо поновлення пенсійних виплат. Термін прийняття такого рішення відраховується зі дня звернення.

Процедуру винесення рішення щодо поновлення регламентовано відповідно до частини другої статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Після ухвалення такого рішення пенсіонеру не лише відновлять поточні виплати, а й повернуть те, що він не отримав раніше. Усі кошти мають повернути у повному обсязі.

Інформація для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту

Громадяни, які отримують пенсійні виплати у відділенні Укрпошти, мають звертатися щодо отримання пенсії до 25 числа поточного місяця. Якщо до 25 числа такого звернення не було, то гроші повертаються до Пенсійного фонду. Вони будуть враховані при нарахуванні пенсії наступного місяця. Але якщо пенсіонер не отримував пенсію протягом півроку, то її виплату також буде призупинено.

Як відкрити соціальний рахунок для отримання пенсії

Пенсійні виплати можна отримувати не на будь-яку банківську картку. У Пенсійному фонді розповіли, що картка має відповідати трьом критеріям, щоб можна було отримувати на неї пенсійні виплати.

Банківський рахунок повинен:

бути відкритим лише для зарахування пенсійних виплат;

номер рахунку необхідно вказувати за стандартом IBAN у форматі 29 буквено-цифрових символів;

рахунок має бути чинним (незакритим).

Змінити банківські реквізити або адресу проживання можна дистанційно. Для цього необхідно скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

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