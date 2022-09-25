Пенсіонерам розповіли, що буде з пенсією, якщо вони вчасно не забиратимуть гроші з банківської картки.

У разі коли пенсіонер довгий час не знімає пенсійні кошти з банківського рахунку, виплати можуть бути припинені.

На цьому наголосила перша заступниця міністерства соціальної політики України Дар’я Марчак під час національного телемарафону, передає NNS з посиланням на видання “На пенсії”.

“Можуть бути питання, коли людина протягом тривалого часу взагалі не користується своїм картковим рахунком. Якщо протягом тривалого періоду немає жодного руху за картками, тоді Пенсійний фонд може припинити нарахування, але це найменше через шість місяців”, зазначила Марчак.

Що буде з пенсією? Як поновити виплати

За словами посадової особи, для поновлення нарахування пенсійних виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду для підтвердження особи.

“Якщо людина після цього з’являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває”, наголосила заступниця голови Мінсоцполітики.

Нагадуємо, що пенсійні виплати можна отримувати не на будь-яку банківську картку. У Пенсійному фонді розповіли, що картка має відповідати трьом критеріям, щоб можна було отримувати на неї пенсійні виплати.

Банківський рахунок повинен:

бути відкритим лише для зарахування пенсійних виплат;

номер рахунку необхідно вказувати за стандартом IBAN у форматі 29 буквено-цифрових символів;

рахунок має бути чинним (незакритим).

Змінити банківські реквізити або адресу проживання можна дистанційно. Для цього необхідно скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Названо 5 обов’язкових умов для дострокового виходу на пенсію за віком