Надбавка до пенсії за вислугу чи понаднормовий стаж – в якому випадку її можуть зняти

Пенсіонери в Україні мають право на доплати. Зокрема їм належить надбавка до пенсії за вислугу років чи за понаднормовий стаж. За якої умови ці доплати можуть зняти

Про це інформують експерти ресурсу “Патріоти України”, передає NNS

Однак ці доплати можуть зняти, якщо людина повернеться на роботу. У такому разі може виникнути переплата пенсії, яку стягуватимуть примусово.

Щоб уникнути цього, після працевлаштування протягом десяти днів треба проінформувати про це Пенсійний фонд України.

Зробити це можна онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України.

Як звернутися:

увійдіть на веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу;

у лівому бічному меню виберіть пункт «Пенсіонерам» – «Заява на перерахунок пенсії»;

заповніть поля заяви та підвантажте скан-копії необхідних документів;

натисніть кнопку “Оформити заяву”;

підпишіть заяву КЕП та надішліть її до ПФУ.

Аналогічно пенсіонери можуть повідомити Пенсійний фонд про звільнення з роботи.

Якщо переплата все ж таки виникає, надлишок коштів стягується з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку на підставі частини 1 статті 50 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

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