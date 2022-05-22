Як дізнатися розмір майбутньої пенсії: інструкція

Як розрахувати розмір майбутньої пенсії? Це можна зробити із допомогою сервісу “Пенсійний калькулятор”.

“Пенсійний калькулятор” – це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі, та у декілька кліків дізнатися про розмір майбутньої пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передає NNS.

Як скористатися сервісом для обчислення пенсії.

Потрібно:

зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

обрати алгоритм розрахунку пенсії – як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані щодо трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку;

виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку “Зберегти та розрахувати”;

переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.

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