Яким категоріям населення підвищать пенсії під час війни

В Україні підвищать пенсії деяким категоріям громадян у період війни з Росією. Влада змінила порядок нарахування соціальних виплат. Відповідне рішення ухвалили у Міністерстві соціальної політики

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тепер при призначенні пенсії українцям одразу зараховуватимуть й інші виплати від держави. Це нововведення торкнеться прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та патронатних вихователів. Вказаним особам нараховуватимуть і сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У Міністерстві соцполітики повідомили, що така підтримка є особливо актуальною під час війни з РФ. Примітно, що зазначені категорії українців отримають виплати незалежно від наявності чи відсутності офіційного працевлаштування.

Раніше сплата ЄСВ передбачалася лише за прийомних батьків та непрацюючих вихователів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України створив для українців мобільний додаток, де можна дізнатися про всі дані про свою пенсію. Він називається “Пенсійний фонд” і доступний для завантаження на Android та IOS.

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