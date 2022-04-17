Яким категоріям громадян в Україні заборонили працювати дистанційно

Уряд України на законодавчому рівні заборонив деяким категоріям громадян працювати дистанційно. Названо професії, яким доведеться повернутися з-за кордону в Україну, щоб продовжити роботу на робочому місці

Кабінет міністрів України схвалив постанову № 440 про заборону дистанційної роботи для працівників державних органів та державних службовців у період дії воєнного стану. Виконання робочих обов’язків за межами України допускається лише у разі офіційного службового відрядження.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Крім того, у постанові Кабміну дозволяється віддалена робота за наявності організаційних та технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків лише за рішенням керівника державної служби у державному органі.

“У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні за межами робочого місця без рішення керівника державної служби, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосовано дисциплінарне стягнення відповідно до законом”, – йдеться у тексті урядової постанови.

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