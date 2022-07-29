Росіяни заявили про обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де перебувають полонені захисники «Азовсталі». Вони звинуватили в обстрілі ЗСУ і заявили про понад 50 загиблих українців.

Як стало відомо NNS, у Генштабі ЗСУ відреагували на повідомлення російських пропагандистів і заявили, що війська рф здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл колонії.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області», йдеться у повідомленні Генштабу.

Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка ЗСУ ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

«Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об’єктах», мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів.

«Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», пишуть в повідомленні Генштабу.

На удар по колонії відреагував і Андрій Білецький – засновник полку «Азов».

Він зазначив, що росіяни вбили частину полонених «азовців», видавши масове вбивство полонених, як дії української армії.

«Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Була проведена пропагандистська робота – знятий людоїдський фільм про «Азовсталь». Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни. Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством. Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані», написав Білецький у Telegram.

В’язницю в Оленівці, де тримали захисників Азовсталі, підірвали саме росіяни, стверджує екскомандир “Азова” Максим Жорін в Тelegram. Точних даних щодо жертв поки що немає, але “точно є загиблі та поранені”, стверджує він.