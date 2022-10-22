Росіяни спускають воду з Каховського водосховища

Росіяни вже третій день спускають воду з Каховського водосховища.

Цю інформацію підтверджують джерела ВВС, передає NNS.

Раніше в ефірі російських пропагандистських каналів призначений Росією “голова” окупаційної адміністрації Новокаховського району Херсонської області Володимир Леонтьєв заявив, що з Каховського водосховища скидається вода.

“ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботи ні на один день з 24 лютого. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою”, цитує Леонтьєва BBC.

Українська влада заявила, що армія РФ замінувала дамбу і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові.

Якщо дамба буде знищена вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах, йдеться у матеріалі.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на Херсонщині починають вивозити обладнання та техніку із західного берега Дніпра в очікуванні майбутнього наступу української армії. Також готується операція щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, у якій РФ має намір звинуватити Україну.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що РФ передбачає швидке звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області та готує серію терактів на цій території, зокрема знищення дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону.

Підрив дамби Каховської ГЕС стане застосуванням зброї масового знищення – Зеленський (відео)