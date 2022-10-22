РФ спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС та звинуватити у цьому Україну – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські окупанти, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС та звинуватити у підриві Україну

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“Російські війська, ймовірно, спробують підірвати греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС), щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області”, – йдеться у повідомленні ISW.

ISW пише, що російські окупанти найімовірніше звинуватить Україну в підриві греблі.

Також аналітики додають, що Україна не має матеріальної зацікавленості у підриві греблі, яка може затопити 80 українських міст та перемістити сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і так напруженому електропостачанню в Україні.

“росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм силам, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам необхідно буде перетнути для продовження контрнаступу. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння водопостачання Криму, є абсурдними”, – йдеться в повідомленні.

Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз мінують шлюзи та опори.

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