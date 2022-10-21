Підрив дамби Каховської ГЕС стане застосуванням зброї масового знищення – Зеленський (відео)

Росія замінувала агрегати та греблю Каховської гідроелектростанції. Підрив дамби Каховської ГЕС і її знищення буде рівноцінним застосуванню зброї масового знищення

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ліга.Новини.

“Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом вони можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне”, – сказав Зеленський..

Президент заявив, що якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим.

Зеленський закликав світову спільноту “діяти потужно та швидко, щоб не допустити нового російського теракту”.

“Усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – повинні дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними”, – сказав президент.

Він наголосив, що на такі погрози необхідно реагувати превентивно.

“Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики”, – заявив Зеленський.

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20 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, але й тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.

Росія має бути покарана навіть за навіть підготовку до теракту на Каховській ГЕС, і Україна над цим працює, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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