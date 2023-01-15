Росія запланувала інформаційну атаку на Україну – у розвідці пояснили, про що йдеться

Головне управління розвідки повідомило, що Росія запланувала інформаційну атаку на Україну, а саме проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) з використанням українських журналістів.

Найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, передає НСН з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, фейкові новини будуть спрямовані на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

Росія запланувала інформаційну атаку на Україну

Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

Розвідка закликає журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю.