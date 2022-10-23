Росія може спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС. Навіщо це їй потрібно

Російські окупанти можуть спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС. Інститут вивчення війни (ISW) розповідає, навіщо це їй потрібно, передає NNS.

Аналітики ISW вважають, що росіяни хочуть підірвати дамбу, щоб прикрити свій відступ і завадити українським військам пересуватися вглиб Херсонської області.

В Інституті вивчення війни зазначають, що при цьому російські сили звинуватять Україну в підриві ГЕС.

“Україна не має жодного матеріального інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст, змусити до переміщення сотні тисяч людей, і пошкодити й без того проблемне електропостачання. Проте росія має всі підстави намагатися прикрити свої сили, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам потрібно буде перетнути, щоб продовжити контрнаступ”, йдеться в звіті.

Аналітики також підкреслюють, що будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними. Експерти ISW нагадують, що після окупації в 2014 році Крим кілька років обходився без води, постачання якої через Північно-Кримський канал з Дніпра було припинене.

“Російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не через воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить їм захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону дії артилерії півострова. Російські керівники можуть вважати, що підрив дамби дозволить їм зберегти цю буферну зону”, пише ISW.

На тлі невдач зс рф на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС – нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

Херсонцям дали поради на випадок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС