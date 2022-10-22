Херсонцям дали поради на випадок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова дала мешканцям міста поради на випадок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Рекомендації оприлюднено у Фейсбуці Херсонської міської ради, передає NNS.

“У разі прориву греблі Каховської ГЕС для території Херсонської міської територіальної громади через 2 години почнеться катастрофічне затоплення. Рівень води в річці Дніпро після прориву може піднятися до 5 м. Максимальний рівень води буде досягнутий через 13 год. 48 хв. Час стояння піка повені – 3 год. 30 хв”, наголосили у відділі з питань цивільного захисту м. Херсон.

Тому громадян закликають у разі небезпеки вимкнути електроприлади, газові плити, взяти документи, необхідні речі, запас їжі та питної води і прямувати у безпечні райони.

Громадянам, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:

жителям селища міського типу Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

жителям Карантинного острова, у разі неможливості евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

жителям селища міського типу Комишани піднятися до вулиці Центральної;

жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Також у військовій адміністрації закликали надавати допомогу хворим людям та людям похилого віку і сповістити сусідів про небезпеку.

“Я щиро сподіваюся, що херсонцям не доведеться користуватися цією пам’яткою. Бережіть себе. Херсон був, є та назавжди буде Україною”, підсумувала Лугова.

Росіяни спускають воду з Каховського водосховища