У Повітряних силах показали роботу ППО вночі 23 жовтня, українським захисникам неба вдалося знищити всі ворожі цілі.

В ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронам-камікадзе Shahed, керованою ракетою Х-59, а також безпілотником невстановленого типу. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО, під час якої були знищені всі ворожі цілі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

“Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!”, написав Олещук.

За його словами, на відео показана бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо.

У Повітряних силах показали роботу ППО вночі 23 жовтня. Відео

Нічна атака 23 жовтня

В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи – там працювала ППО.

Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області – по ньому теж відпрацювала українська ППО.

Загалом російські війська атакували Україну 13 дронами-камікадзе Shahed, однією керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити усі повітряні цілі.

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