Нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.
Інформація від Повітряних Сил
Повітряні Сили інформують, що у ніч на 23 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА “Shahed-136/131”
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).
Нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня: ситуація в регіонах
Одещина
В ОК «Південь» повідомляють, що нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу “Shahed-131/136” цієї ночі тривала понад 3,5 години. Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно і зосереджено.
Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.
9️ БпЛА було збито на Одещині,
Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.
Вінничина
Також 1 дрон було збито на Вінничині.
Дніпропетровщина
Під ранок агресор спрямував на Дніпропетровську область ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід” над Синельниківським районом.
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