Нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

Повітряні Сили інформують, що у ніч на 23 жовтня 2023 року російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:

13 БпЛА “Shahed-136/131”

1 керовану авіаційну ракету Х-59

1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

Нічна повітряна атака на Україну 23 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

В ОК «Південь» повідомляють, що нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу “Shahed-131/136” цієї ночі тривала понад 3,5 години. Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно і зосереджено.

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.

9️ БпЛА було збито на Одещині,

Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Вінничина

Також 1 дрон було збито на Вінничині.

Дніпропетровщина

Під ранок агресор спрямував на Дніпропетровську область ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід” над Синельниківським районом.

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