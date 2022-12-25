Рецепт бюджетного салату, який замінить олів’є – новорічний хіт (відео)

Якщо вам приївся традиційний олів’є, НСН пропонує рецепт бюджетного салату, який можна приготувати до новорічного столу.

Рецепт дуже простий, головні інгредієнти – куряча печінка та гриби.

Всі складники:

Куряча печінка – 300 г

Печериці – 300 г

Морква – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Огірки мариновані – 250 г

Горошок консервований – 150 г

Майонез 2-3 ложки

Олія соняшникова (для смаження) – 1-2 ст. ложки

Сіль до смаку

Мелений чорний перець до смаку

Покрокове приготування

Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.

Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.

Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.

Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.

Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте на Новий рік!

Ідеєю приготування поділилися на YouTube-каналі Марусина кухня.

Покроковий рецепт бюджетного салату дивіться у відео:

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