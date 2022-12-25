Рецепт бюджетного салату, який замінить олів’є – новорічний хіт (відео)

Якщо вам приївся традиційний олів’є, НСН пропонує рецепт бюджетного салату, який можна приготувати до новорічного столу.
Рецепт дуже простий, головні інгредієнти – куряча печінка та гриби.
Всі складники:
- Куряча печінка – 300 г
- Печериці – 300 г
- Морква – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Огірки мариновані – 250 г
- Горошок консервований – 150 г
- Майонез 2-3 ложки
- Олія соняшникова (для смаження) – 1-2 ст. ложки
- Сіль до смаку
- Мелений чорний перець до смаку
Покрокове приготування
Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.
Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.
Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.
Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.
Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.
Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте на Новий рік!
Ідеєю приготування поділилися на YouTube-каналі Марусина кухня.
Покроковий рецепт бюджетного салату дивіться у відео:
Що приготувати на Новий рік – меню з 4 страв всього за 1000 гривень