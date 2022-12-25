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Рецепт бюджетного салату, який замінить олів’є – новорічний хіт (відео)

Дата 🕑 < 1 хв.
Рецепт бюджетного салату, який замінить олів'є - новорічний хіт (відео)
Національна служба новин - NNS

Якщо вам приївся традиційний олів’є, НСН пропонує рецепт бюджетного салату, який можна приготувати до новорічного столу.

Рецепт дуже простий, головні інгредієнти – куряча печінка та гриби.

Всі складники:

  • Куряча печінка – 300 г
  • Печериці – 300 г
  • Морква – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Огірки мариновані – 250 г
  • Горошок консервований – 150 г
  • Майонез 2-3 ложки
  • Олія соняшникова (для смаження) – 1-2 ст. ложки
  • Сіль до смаку
  • Мелений чорний перець до смаку

Рецепт бюджетного салату, який замінить олів'є - новорічний хіт (відео)

Покрокове приготування

Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.

Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.

Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.

Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.

Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте на Новий рік!

Ідеєю приготування поділилися на YouTube-каналі Марусина кухня.

Покроковий рецепт бюджетного салату дивіться у відео:

Що приготувати на Новий рік – меню з 4 страв всього за 1000 гривень

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