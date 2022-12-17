Що приготувати на Новий рік за 1000 гривень? Цієї суми цілком вистачить, щоб накрити святковий стіл для всієї родини.

НСН пропонує новорічне меню з чотирьох ситних і різноманітних страв.

Що приготувати на Новий рік – 4 блюда

“Шуба” з червоною рибою

Сьомга слабосолона – 200 г.

Яйце – 4 шт.

Картопля – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Буряк велика – 1 шт.

Майонез – 100 г.

Зелень для прикраси.

Шуба з червоною рибою готується практично так само, як традиційна версія. Відварити до готовності буряк, моркву і картоплю. Буряк вариться 1-1,5 години, картопля і морква 25 хвилин, яйця – 8 хвилин.

Всі інгредієнти остудити і очистити. Моркву, картоплю і буряк натерти на крупній тертці. Яєчні білки відокремити від жовтків. Білки і жовтки натерти окремо на дрібній тертці. Сьомгу порізати дрібним кубиком. Зібрати салат шарами: риба, яєчний білок, майонез, картопля, морква, майонез, буряк, майонез і жовтки. Салат прикрасити зеленню.

Курка запечена з ананасами

Ціла курка – 1 шт. (приблизно 1,5 кг).

Ананас в сиропі – 300 г.

Лимон – 1 шт.

Часник – 4 зубчики.

Соняшникова олія – 3 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Рис – 300 г.

Імбир мелений – 1 ч. л.

Кориця мелена – щіпка.

Сіль, мелений перець, спеції за смаком.

Часник натерти на дрібній тертці, змішати з імбиром, корицею, соком одного лимона, соняшниковою олією і соєвим соусом. Курку натерти зсередини і зовні спочатку сіллю, потім соусом. Залишити тушку маринуватися на 1 годину.

Щільно нафарширувати тушку ананасами. Заколоти шкіру зубочистками і запікати курку в духовці 90 хвилин при 200°. Рис відварити до готовності. Після приготування курки вийняти ананаси і змішати з відвареним рисом. Подавати курячу тушку на гарнірі з рису з ананасами.

Салат з шинкою, помідорами та яйцями

Шинка – 250 г.

Помідори черрі – 150 г.

Яйця – 2 шт.

Твердий сир – 100 г.

Цибуля – 40 г.

Майонез – 40 г.

Зелень – 20 г.

Сіль, перець за смаком.

Яйця відварити круто і остудити. Шинку нарізати тонкою соломкою, яйця – великим кубиком. Помідори черрі нарізати половинками або четвертинками. Сир натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями. У великий салатник викласти шинку, яйця, помідори черрі, сир і цибулю. Посипати зеленню. Заправити салат майонезом, сіллю і перцем.

Закусочні профітролі з крабовими паличками

Для профітролей:

Вода – 100 мл.

Борошно – 25 г.

Масло вершкове – 50 г.

Яйця – 2 шт.

Щіпка солі.

Для начинки:

Сир – 150 г.

Крабові палички – 150 г.

Варені яйця – 2 шт.

Часник – 1 зубчик.

Майонез – 2 стол.л.

У каструлю з товстим дном влити воду, посолити і додати вершкове масло. На середньому вогні довести воду до кипіння – масло повинно повністю розчинитися. Зменшити вогонь до мінімального і всипати всю муку в киплячу рідину. Перемішати ложкою до однорідності, поки маса не почне відставати від стінок каструлі. Після цього варити тісто ще хвилину і вимкнути вогонь.

Зняти тісто з вогню і злегка остудити. Потім по черзі вмішати в тепле тісто два яйця. На деко з пергаментом викласти маленькі профітролі за допомогою кулінарного мішка або ложки. Після випічки вони піднімуться в 2-3 рази, тому залишайте між заготовками вільне місце. Випікайте профітролі 20 хвилин при 200°, потім ще 20 хвилин при 170°.

Для начинки зварити яйця круто. Натерти яйця і сир на дрібній тертці, дрібно порізати крабові палички. Додати подрібнений часник. Заправити начинку майонезом або сметаною. У профитролей гострим ножем зрізати верхівку і начинити вироби.

Джерело: УНІАН

Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв