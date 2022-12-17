Що приготувати на Новий рік за 1000 гривень? Цієї суми цілком вистачить, щоб накрити святковий стіл для всієї родини.
НСН пропонує новорічне меню з чотирьох ситних і різноманітних страв.
Що приготувати на Новий рік – 4 блюда
“Шуба” з червоною рибою
- Сьомга слабосолона – 200 г.
- Яйце – 4 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Буряк велика – 1 шт.
- Майонез – 100 г.
- Зелень для прикраси.
Шуба з червоною рибою готується практично так само, як традиційна версія. Відварити до готовності буряк, моркву і картоплю. Буряк вариться 1-1,5 години, картопля і морква 25 хвилин, яйця – 8 хвилин.
Всі інгредієнти остудити і очистити. Моркву, картоплю і буряк натерти на крупній тертці. Яєчні білки відокремити від жовтків. Білки і жовтки натерти окремо на дрібній тертці. Сьомгу порізати дрібним кубиком. Зібрати салат шарами: риба, яєчний білок, майонез, картопля, морква, майонез, буряк, майонез і жовтки. Салат прикрасити зеленню.
Курка запечена з ананасами
- Ціла курка – 1 шт. (приблизно 1,5 кг).
- Ананас в сиропі – 300 г.
- Лимон – 1 шт.
- Часник – 4 зубчики.
- Соняшникова олія – 3 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Рис – 300 г.
- Імбир мелений – 1 ч. л.
- Кориця мелена – щіпка.
- Сіль, мелений перець, спеції за смаком.
Часник натерти на дрібній тертці, змішати з імбиром, корицею, соком одного лимона, соняшниковою олією і соєвим соусом. Курку натерти зсередини і зовні спочатку сіллю, потім соусом. Залишити тушку маринуватися на 1 годину.
Щільно нафарширувати тушку ананасами. Заколоти шкіру зубочистками і запікати курку в духовці 90 хвилин при 200°. Рис відварити до готовності. Після приготування курки вийняти ананаси і змішати з відвареним рисом. Подавати курячу тушку на гарнірі з рису з ананасами.
Салат з шинкою, помідорами та яйцями
- Шинка – 250 г.
- Помідори черрі – 150 г.
- Яйця – 2 шт.
- Твердий сир – 100 г.
- Цибуля – 40 г.
- Майонез – 40 г.
- Зелень – 20 г.
- Сіль, перець за смаком.
Яйця відварити круто і остудити. Шинку нарізати тонкою соломкою, яйця – великим кубиком. Помідори черрі нарізати половинками або четвертинками. Сир натерти на крупній тертці. Цибулю нарізати півкільцями. У великий салатник викласти шинку, яйця, помідори черрі, сир і цибулю. Посипати зеленню. Заправити салат майонезом, сіллю і перцем.
Закусочні профітролі з крабовими паличками
Для профітролей:
- Вода – 100 мл.
- Борошно – 25 г.
- Масло вершкове – 50 г.
- Яйця – 2 шт.
- Щіпка солі.
Для начинки:
- Сир – 150 г.
- Крабові палички – 150 г.
- Варені яйця – 2 шт.
- Часник – 1 зубчик.
- Майонез – 2 стол.л.
У каструлю з товстим дном влити воду, посолити і додати вершкове масло. На середньому вогні довести воду до кипіння – масло повинно повністю розчинитися. Зменшити вогонь до мінімального і всипати всю муку в киплячу рідину. Перемішати ложкою до однорідності, поки маса не почне відставати від стінок каструлі. Після цього варити тісто ще хвилину і вимкнути вогонь.
Зняти тісто з вогню і злегка остудити. Потім по черзі вмішати в тепле тісто два яйця. На деко з пергаментом викласти маленькі профітролі за допомогою кулінарного мішка або ложки. Після випічки вони піднімуться в 2-3 рази, тому залишайте між заготовками вільне місце. Випікайте профітролі 20 хвилин при 200°, потім ще 20 хвилин при 170°.
Для начинки зварити яйця круто. Натерти яйця і сир на дрібній тертці, дрібно порізати крабові палички. Додати подрібнений часник. Заправити начинку майонезом або сметаною. У профитролей гострим ножем зрізати верхівку і начинити вироби.
Джерело: УНІАН
Новорічний стіл за 600 грн: святкове меню з недорогих страв