Комендантська година – які обмеження діятимуть в областях України на Новий рік

В Україні з початком воєнного стану почала діяти комендантська година. Тривалість обмежень змінювалася в залежності від ситуації у кожній області. Які обмеження діятимуть у новорічну ніч

Які обмеження діятимуть в різних регіонах у новорічну ніч розповідає НСН

Київ

Наразі у столиці України діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

Проте 12 грудня на сайті Київської міської ради з’явилася петиція, у якій жителі просять скасувати комендантську годину у новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня. Її автор Тимофій Мельник пояснює, що багато людей все одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, адже можливість залишитися на ночівлю буде не у всіх.

Наразі петицію підписали майже 2 тисячі людей. Для розгляду київською владою вона має набрати загалом 6 тисяч підписів.

При цьому столична влада поки не давала жодних коментарів щодо тривалості комендантської години у новорічну ніч. Зазначимо, що рішення щодо встановлення комендантської години затверджує керівництво ЗСУ.

Київська область

Керівництво Київської області поки не повідомляло про скасування , продовження чи скорочення комендантської години у Новий рік. Наразі на території області комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Харків та Харківська область

Нещодавно у Харківській області скоротили комендантську годину. З 5 грудня вона триває з 23:00 до 05:00.

Голова Харківської ОВА повідомив, що рішення було ухвалило через численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери тощо.

Інформації щодо зміни тривалості дії комендантської година на Новий рік поки не було.

Комендантська година у Новорічну ніч – які обмеження діятимуть

Львівська область

Наразі у регіоні діє одна з найкоротших комендантських годин. Вона триває з 00:00 до 05:00.

Керівництво Львова та області не повідомляло про зміну тривалості комендантської годину у Новий рік.

Кривий Ріг

У місті також було скорочено тривалість комендантської години. З 13 грудня вона діє з 23:00 до 05:00. Скоріше за все, така тривалість збережеться і у новорічну ніч.

Рівненська область

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.

При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.

Інші регіони

Наразі в жодній області України не оголосили про зміну тривалості комендантської години у новорічну ніч.

Зараз у областях не можна виходити на вулицю у такий час:

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.

Вінницька область – 00:00 до 05:00.

Івано-Франківська область – 23:00 до 05:00.

Волинська область – з 00:00 до 05:00.

Житомирська область – з 00:00 до 05:00.

Запорізька область – з 23:00 до 05:00.

Миколаївська область – з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій).

Одеська область – з 23:00 до 05:00.

Полтавська область – з 23:00 до 05:00.

Сумська область – з 23:00 до 04:00.

Тернопільська область – з 23:00 до 05:00.

Херсонська область – з 19:00 до 06:30.

Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.

Черкаська область – з 23:00 до 05:00.

Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.

Луганська область – з 21:00 до 05:00.

Донецька область – з 21:00 до 05:00.

Закарпатська область – немає.

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