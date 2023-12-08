Ракетна атака зранку 8 грудня: Сили ППО збили 14 з 19 ворожих ракет – що ще відомо

Ракетна атака зранку 8 грудня. Українські сили протиповітряної оборони знищили в небі 14 із 19 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону, передає НСН з посиланням на Громадське.

Попередньо, 19 ракет було запущено, крилатих ракет Х-101 і Х-555. Маємо непоганий результат ППО — це 14 знищених крилатих ракет, сказав він.

Ігнат зазначив, що 9 російських літаків стратегічної авіації Ту-95 розділилися на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет по Україні.

Ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині, слідували вони спочатку курсом на Дніпро. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, а частила вдарила по об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській області.

Наслідки ранкової атаки на Дніпропетровщині

Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району.

На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також в області є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

Пошкоджене промислове підприємство. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних. Зачепило церкву. Побите й авто. Триває обстеження уражених територій, йдеться у повідомленні ОВА.

Київщина

Начальник КМВА Сергій Попко, зазначив, що всі ворожі цілі було збито на підльоті до Києва.

Після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня, написав він у Телеграм.

Все, що відомо про нічну і ранкову атаку 8 грудня, ми писали ТУТ.

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