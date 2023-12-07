7 грудня росія впродовж багатьох годин обстрілювала прифронтову ТЕС ДТЕК. Про це повідомляють у компанії ввечері четверга, передає НСН.
Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України, – зазначають у ДТЕК
Сьогодні, 7 грудня, внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми, – кажуть енергетики
За останні півтора місяці це вже сьома атака на прифронтову теплоелектростанцію.
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