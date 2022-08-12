У листопаді 2022 року президент рф володимир путін може запропонувати Україні мирні переговори. Це станеться, якщо він не зможе змінити хід битви за Херсон, вважає британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш.

Як передає NNS, ключові очікування від подальшого ходу війни Тімоті Еш виклав у своєму блозі для НВ.

На його думку, найімовірніше те, що битва за Херсон закінчиться протягом наступних кількох місяців, а потім, після першої спроби восени “нагнути Європу” з енергетичного питання, путін запропонує якийсь мир.

“М’яч буде на боці України – чи погодитися знову на поганий мир (як це було з Мінськом-1 чи Мінськом-2) чи продовжувати боротьбу. У мене таке відчуття, що цього разу навколо України набагато більше єдності та рішучості боротися, поки не буде повернено набагато більше території – південь, Запоріжжя та порти Херсонської області – ключові. Це те, що може забезпечити Україні зміцнення миру”, вважає Еш.

Він нагадав, що раніше мир підписували після поразки України в Іловайському та Дебальцевському котлах відповідно. Це дало путіну вагу на цих переговорах, і Україна була на межі катастрофічних поразок.

“Цього разу все буде інакше, якщо путін не зможе знову змінити хід битви за Херсон. Я думаю, що цього разу військова міць двох країн дуже відрізняється. Загальна військова динаміка на боці України за підтримки НАТО та переваги у живій силі. Питання тут у тому, чи погрожуватимуть відмовитися від цієї підтримки деякі члени НАТО, якщо Україна не ухвалить мирну угоду, запропоновану путіним. НАТО цілком може розділитися з цього питання – американці з британцями разом із країнами Східної Європи підтримають Україну у проведенні жорсткої лінії, тоді як французи і німці педалюватимуть мирну угоду знову”, попередив він.

Еш підкреслив, що Захід перед мирними переговорами повинен зробити все можливе, щоб чинити тиск на росію. Це включає:

Збільшення військової та фінансової підтримки Україні негайно. Вони мають показати та довести путіну, що Захід підтримує Україну у довгостроковій перспективі. Якщо путін думатиме, що Україна може вести цю війну з такою інтенсивністю нескінченно, він охоче піде на мирні переговори зараз. Єдність і ще раз єдність, не виносити розбіжності на люди. Продовжувати вводити санкції – закрити в’їзд для громадян рф на Захід – хороша опція. Або збільшити візовий збір, якщо немає обставин, що виправдовують безвізовий режим (опозиціонерам і тим, хто рятується від репресій, як і раніше, має бути дозволено подорожувати). Але нехай війну відчують прості росіяни, ті, котрі згідно із соцопитуваннями підтримують війну. Потрібно працювати над тим, щоб усе змінилося.

“Російський військовий потенціал виснажується, і якщо путін хоче зберегти в майбутньому якийсь військовий паритет із НАТО, то рано чи пізно йому доведеться домовлятися. А щодо енергетичної війни, то у його важелів у будь-яких потенційних переговорах короткий термін придатності – прийдешня зима, оскільки Захід зараз рухається прискореними темпами, щоб відрізати росію від ланцюжків енергоносіїв”, запевнив Еш.

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