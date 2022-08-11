Коли закінчиться війна в Україні – Арестович зробив новий прогноз

Радник голови ОП Олексій Арестович зробив новий прогноз коли закінчиться війна. Він вважає, що швидко перемогти у війні Україні не вдасться

Війна в Україні може бути “досить довгою історією” і продовжитися до наступного літа, якщо говорити саме про повну деокупацію території. Такий прогноз озвучив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

Тому що коли воює армія покоління 5+ і 3-, як американська і іракська – це буває швидко. Але ми пам’ятаємо, що було після війни – ще 15 років громадянської війни. А коли воює 3 і 3, як наша з російською… Там же смішно було, армія росії 3+ покоління наступало на 3- українську. Тепер все помінялося місцями: вони на Т-62, а ми з HIMARS, радарами і так далі”, – говорить радник.

“Я бачу місяцями цю історію ще щонайменше до Нового року, до того, як зламається тренд війни і ми їх почнемо лупити. Але коли ми їх почнемо лупити – ще питання, скільки будемо лупити, на що вони підуть заради цього, чи будуть 100 тисяч корейських добровольців, умовно кажучи… Центральне питання всієї цієї історії, на яке поки складно відповісти – як поведеться військово-політичне керівництво рф, коли вони, мабуть, зримо і зрозуміло навіть для росіян почнуть програвати”, – сказав Арестович. “Не йдеться про капітуляцію, навіть у березні не йшлося про капітуляцію. Вони хочуть нейтральний статус (не вступаємо в НАТО – ред.), вони хочуть Крим і Донбас залізно. Херсон вони готові віддати, я впевнений на 100%. Ну і зняти санкції вони дуже хочуть. Зніміть санкції, щоб ми підготувалися і напали на вас знову через років 5-6, добре підготувавшись”, – зазначив радник голови ОП, додавши, що чинний президент ніколи не піде на такі умови росії.

Нагадаємо, у липні Арестович, говорячи про терміни завершення війни, припустив, що Україна “розбереться з цією проблемою” за 2,5 роки. Наприкінці травня він прогнозував, що війна триватиме кілька місяців. Раніше, в квітні, Арестович називав інші терміни війни – до кінця нинішнього року. Радник голови ОП також пояснив, чому його прогнози не завжди збуваються. Арестович вважає, що головна причина – ідіотизм російського політичного керівництва.

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