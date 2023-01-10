Чи можуть відмовити у призначенні субсидії по телефону

Українців, яким було відмовлено у призначенні субсидії, мають поінформувати про це. Рішення щодо непризначення субсидії можна оскаржити у суді.

Як зазначили в ПФУ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», якщо орган Пенсійного фонду України, який призначає житлову субсидію, ухвалив рішення про відмову в її призначенні, то він повинен повідомити про це заявника, який звертався за допомогою, протягом трьох календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Про це повідомляє НСН.

При цьому поінформувати заявника потрібно в паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис. У повідомленні повинна зазначатися інформація про причини відмови та про порядок оскарження прийнятого рішення.

Відмовити у призначенні субсидії можуть телефоном

Проте у період дії воєнного стану орган Фонду може повідомити людину про таке рішення в телефонному режимі. Запис про це має бути зроблено в журналі реєстрації інформування заявників.

Цей запис має містити інформацію про:

номер рішення про відмову;

номер телефону заявника;

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка повідомила про ухвалене рішення;

дату та час телефонного дзвінка.

Людина, якій було відмовлено в призначенні субсидії (або яка не згодна з розміром призначеної субсидії), має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Джерело

Субсидії в Україні – за який період враховуються доходи громадян