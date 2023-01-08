Чому зростуть суми у платіжках за газ – як розраховується абонентська плата

Із січня в Україні зміниться загальна плата за газ для населення. Це пов’язано із перерахунком абонентської плати, яку зараз переглядають місцеві облгази. Тому ціни на газ зміняться в усіх регіонах по-різному.

Іншими словами, хоч самі тарифи на газ залишилися “замороженими”, але обсяги, на які нараховують платіж громадянам – перерахують, передає НСН.

Кожен облгаз має свій тариф. Тому поки що складно назвати середній відсоток зростання. Все залежить від довжини труб, зарплат на підприємстві та супутніх витрат.

Як розраховується абонентська плата за газ

Розмір абонентської плати вираховується, виходячи із споживання за попередній рік. Сума кубів газу, спожитого протягом року, множиться на тариф на доставку. Отримана сума поділяється на 12 рівних платежів, що сплачуються щомісяця протягом року.

Тобто до 1 січня українці платили за доставку газу, виходячи з обсягів споживання з 1 жовтня 2020 року до 30 вересня 2021 року. А з 1 січня набігатимуть платежі з розрахунку того газу, який було спожито з жовтня 2021 року до кінця вересня 2022 року. Залежно від обсягу витраченого газу суми у платіжках споживачів, одержаних у січні, зростуть.

Тарифи на газ в Україні

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла (7,4 грн. за куб. м) до 31 травня 2023 року. Постійна ціна на газ дозволить місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.

Джерело: znaj.ua

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