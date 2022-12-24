Чи можна не платити за газ місяцями – пояснення Нафтогазу

У Нафтогазі дали пояснення, чи можуть українці не платити за газ кілька місяців поспіль.

Як повідомляє НСН, про це йдеться у відповіді компанії на запит клієнта у Facebook.

Чи можливо не платити за газ кожного місяця

Так, користувач мережі запитав, чи можна платити за газ поквартально, тобто один раз на три місяці.

Це може бути актуальне питання для українців під час війни. Тим паче, що пеня за невчасно оплачені рахунки не нараховується у цей період.

У своїй відповіді в Нафтогазі зазначили, що робити оплату за спожиті обсяги газу можна у будь-який час.

У ЦК радять оплачувати рахунки щомісяця, оскільки неоплачені суми вважатимуться заборгованістю. Однак немає проблеми сплатити “борги” за один раз.

“Ви можете здійснювати оплати за особовим рахунком у будь-який час. Але рекомендуємо Вам проводити платежі щомісяця відповідно до нарахувань за Вашим особовим рахунком, щоб за ним не формувалася заборгованість”, йдеться у відповіді компанії.

У Нафтогазі також пояснили, як оформити субсидію на газ

Подати заявку на отримання послуги можна особисто чи онлайн.

Особисто

З 1 грудня 2022 року клієнт має відвідати територіальні відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації або фактичного проживання. У паперовому вигляді заяви з необхідними документами приймають уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі — посадові особи виконавчого органу) та посадові особи центру надання адміністративних послуг.

Споживач газу надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

За потреби можуть бути також додані:

договір наймання (оренди) житла (за наявності);

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ;

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують не проживання особи за місцем реєстрації.

Онлайн

За допомогою єдиного порталу державних послуг Дія та через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього необхідно:

зареєструватися чи авторизуватися на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;

обрати у меню «Послуги» розділ «Пенсії, пільги та допомога» Заяву на субсидію;

заповнити дані та перевірити їх коректність;

завантажити необхідні копії документів для отримання субсидії.

Звертаємо вашу увагу на те, що за зверненнями, які надійдуть після 15 грудня – субсидії призначать із місяця подання звернення. Виплата субсидій проводиться на банківські картки або готівкою через «Укрпошту».

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