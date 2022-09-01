Пропагандисти показали, як інспектори МАГАТЕ виявили російську військову техніку на ЗАЕС

Представники МАГАТЕ, які 1 вересня прибули на окуповану росіянами Запорізьку АЕС, виявили на станції військову техніку.

Як передає NNS, активіст та Блогер Сергій Стерненко оприлюднив ролик російських пропагандистів із Запорізької ЗАЕС.

На відео можна побачити, як інспектори МАГАТЕ виявили військову техніку окупантів на атомній станції

Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин, наголосив Стерненко.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що лише за кілька годин перебування на ЗАЕС побачив “ключові речі”, які хотів. Він додав, що інспектори лишаться на електростанції.

Місія МАГАТЕ в Енергодарі: що відомо

Окупанти 1 вересня обстріляли Енергодар. Тому місія МАГАТЕ не змогла приїхати на ЗАЕС вчасно.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що росіяни гатили з артилерії по маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Колона МАГАТЕ зупинялася на блокпості в Новоолександрівці. Там експерти чекали, коли можна безпечно їхати.

На ЗАЕС місія МАГАТЕ прибула о 14:15.