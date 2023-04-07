Українцям роздадуть продуктові набори до Великодня – хто може отримати

В Україні продуктові набори до Великодня можуть отримати самотні літні люди.

Як передає НСН, благодійний фонд Let’s help оголошує традиційний щорічний збір благодійних коштів на святкові продуктові набори. Завдяки цим грошам подарунки до свята отримають одинокі старенькі люди.

«Сьогодні одинокі бабуні та дідуні залишаються поза увагою більшості людей. Не маючи коштів, а інколи навіть вцілілого магазину поблизу, літні люди не живуть, а виживають в теперішніх умовах війни. Не маючи підтримки рідних, їм залишається сподіватися на диво або ж на волонтерів та всіх небайдужих людей, які підтримують благодійні проєкти», зазначають благодійники.

Збір коштів здійснюється на благодійній платформі dobro.ua. Підтримати добру справу може кожен охочий. Вартість одного великоднього кошика становить близько 650 грн. Попередньо планується зібрати набори для щонайменше 2–3 тис. людей. Триватиме акція протягом всього квітня, тобто деякі пенсіонери зможуть отримати допомогу й після Великодня.

«Ми хочемо, аби старенькі могли скуштувати не тільки святкову пасочку, а й отримали продукти, які потребують та полюбляють. Тому великодні кошики окрім паски будуть містити ковбаску, твердий сир, чай та різні солодощі», розповідає операційна директорка благодійного фонду Вікторія Марушевська.

Залучені кошти підуть для закупівлі й передачі святкових кошиків самотнім літнім людям, які знаходяться під опікою місцевих територіальних громад (територіальних центрів). Насамперед продуктові набори поїдуть у Житомирську, Київську, Сумську, Чернігівську та Черкаську області.

Благодійний фонд Let’s Help системно допомагає літнім людям з 2015 року: опікуються геріатричними пансіонатами та адресно розвозять допомогу в різні куточки України. З 24 лютого 2022 року кількість нужденних зросла в декілька разів, тому важливий кожен маленький внесок.

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