Журналістам вдалося таємно поспілкувалися з працівниками окупованої росіянами ЗАЕС. Українці розповіли, що відбувається зараз в Енергодарі та безпосередньо на станції.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо», передає НСН.

Протягом року росіяни викрадають і катують жителів Енергодара, які відмовляються співпрацювати з окупантами та отримувати російське громадянство.

Працівників ЗАЕС змушують підписувати контракти з «Росатомом», а саму станцію росіяни, за даними розвідки, замінували.

За словами міського голови Дмитра Орлова, в місті залишається частина робітників атомної станції — 2-3 тисячі з них ходять на роботу, решті росіяни заблокували перепустки, тому люди не можуть ані виїхати з міста, ані потрапити на ЗАЕС.

Урналістам видання «Слідство.Інфо» вдалось поспілкуватися з працівниками ЗАЕС, які досі перебувають у місті. Імена людей не розкриваються з метою безпеки.

Вони підтвердили інформацію про замінування станції і розповіли про можливі наслідки підриву.

«Заміновані деякі системи безпеки, що може призвести до неможливості експлуатації реакторів на кілька років», сказав працівник ЗАЕС.

На його думку, це зроблено для терору. Ситуація у місті складна — російські військові чинять тиск на місцевих жителів.

«Фактично вони як заручники. Якщо не підписують контракти з компанією від «Росатому» і не отримують російські паспорти, то окупанти блокують перепустки. Якщо, звичайно, що це не є критичний персонал, який вони не можуть замінити. І тому змушені давати змогу працювати і забезпечувати ядерну радіаційну безпеку нашим працівникам», каже Дмитро Орлов.

Працівниця “атомки”, з якою зв’язалися журналісти, наразі не ходить на роботу. Жінка розповіла, що в Енергодарі стало значно менше людей. Частина з них виїхала, коли це було ще можливо. А деяких окупанти викрали. Так, її близьких окупанти заарештували та вивезли в невідомому напрямку ще минулого року. Викрадені українці також працювали на Запорізькій АЕС.

«Забирають тих, хто не хоче співпрацювати з окупантами та не отримує російські паспорти. Особливо чіпляються до чоловіків. Їх забирають у поліцію та катують», каже жінка.

За її словами, деякі працівники, які підписали контракти з російською компанією, здають колег представникам ФСБ (спецслужба РФ, — ред.): «А ФСБ ходить за адресами та перевіряють усіх».

На думку Дмитра Орлова, росіяни намагаються зламати місцевих та примусовим отриманням російського паспорта поставити їм клеймо зрадників, щоб якомога більша частина населення не чекала на деокупацію.

«Персонал тримається. Це важко. Понад рік вже цей тиск і він тільки посилюється з кожним днем. Зараз відбувається примусова паспортизація… з фізичним і психологічним тиском», говорить Дмитро Орлов.

Слова міського голови журналістам підтвердили люди, які зараз працюють на ЗАЕС. За їхніми свідченнями, зараз на станції відбувається «експлуатація ядерного об’єкта з порушеннями регламентів та міжнародного права».

Працівник станції також каже, що на станції залишається близько 3000 персоналу. До окупації працювало приблизно 12 тисяч. Він не знає точно, скільки людей підписало контракт з російською компанією, але не всі зробили це добровільно.

«Деякі тільки після тортур. Вивозили робітників, спершу тих, хто відповідає за експлуатацію, та піддавали тортурам — використовували електрошок, різали пальці до кісток. Мене особисто забирали 4 рази», розповідає працівник АЕС.

За інформацією «Енергоатому», фейковий гендиректор Запорізької АЕС Юрій Чернійчук (який перейшов на бік окупантів та отримав за це підозру від українських правоохоронців) намагається запустити четвертий енергоблок. Без українських спеціалістів йому це зробити не вдається, адже завезені росіяни не можуть цього зробити.

«Чернійчук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з «Росатомом» і яким було заблоковано доступ на станцію», йдеться у повідомленні.

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