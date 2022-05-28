27 травня повітряні сили ЗСУ унаслідок авіанальоту знищили ротно-тактичну групу російських окупантів із технікою та живою силою на Херсонщині.

Також за добу ворог втратив винищувач Су-35, гелікоптер Ка-52 та безпілотник типу «Орлан-10».

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, передає NNS.

Так, український винищувач МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25, які завдавали ударів по російських військах на Херсонщині. Унаслідок цього авіанальоту ЗСУ знищили ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

Також 27 травня близько 14:00 у небі Херсонщини український винищувач МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 зі складу 23-го винищувального авіаполку східного воєнного округу рф.

«На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух», зазначає командування.

Крім того, на Харківщині військовослужбовці 95-ї ОДШБр із ПЗРК «Перун» збили бойовий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор».

А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила російський безпілотник типу «Орлан -10».

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