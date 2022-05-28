27 травня повітряні сили ЗСУ унаслідок авіанальоту знищили ротно-тактичну групу російських окупантів із технікою та живою силою на Херсонщині.
Також за добу ворог втратив винищувач Су-35, гелікоптер Ка-52 та безпілотник типу «Орлан-10».
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, передає NNS.
Так, український винищувач МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25, які завдавали ударів по російських військах на Херсонщині. Унаслідок цього авіанальоту ЗСУ знищили ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.
Також 27 травня близько 14:00 у небі Херсонщини український винищувач МіГ-29 збив російський винищувач Су-35 зі складу 23-го винищувального авіаполку східного воєнного округу рф.
«На перехоплення українських штурмовиків з аеродрому Бельбек вилетів російський винищувач Су-35. Власне його і зустрів український МіГ-29. Перехоплений радіообмін свідчить про те, що російський пілот катапультувався, а поблизу Херсона прогримів характерний вибух»,зазначає командування.
Крім того, на Харківщині військовослужбовці 95-ї ОДШБр із ПЗРК «Перун» збили бойовий гелікоптер російських окупантів Ка-52 «Алігатор».
А на Донецькому напрямку протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила російський безпілотник типу «Орлан -10».
«Ми готувалися захищати наш Південь, але потім щось сталося» – Данілов про наболіле питання