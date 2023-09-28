Повірка лічильників чи обов’язково проводити і хто має за це платити

Раніше повірка лічильників була обов’язковою для всіх. Однак, з введенням воєнного стану цю процедуру скасували і лише зараз вирішили частково повернути, передає НСН.

Чи треба проводити повірку зараз

Влітку уряд поновив обов’язкову повірку лічильників. Починаючи з червня 2023 року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури, мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення прийдешнього опалювального сезону.

Завдяки повірці лічильників, ви будете значно менше платити за комуналку. Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.

Як відбувається повірка лічильників

Переважно ця процедура займає до 5 днів. Пристрій обов’язково знімається і завіряється спеціалістами.

Зверніть увагу! Демонтаж та подальший монтаж мають відбуватися, виключно, у присутності споживача. Спеціаліст має скласти відповідний акт про виконання цих процедур.

Після монтажу потрібно обов’язково запломбувати лічильник. Ця процедура завіряється за допомогою документів, один екземпляр акту зберігається у вас, інший у регулятора.

Кому не потрібно проходити повірку

Громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території. Повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після.

Особам, які проживають на території активних бойових дій. Процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після.

Хто має платити за послугу

Газові та електролічильники обслуговуються за кошти постачальника. А от з водомірами ситуація складніша. Зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур. Тому повірку водоміра оплачує споживач.

Виключення складає ситуація, коли співвласники багатоквартирного будинку не підписують індивідуальні договори, а вносять кошти за абонентське обслуговування. Тоді ці гроші покривають повірку.

Раніше ми писали про те, за яких умов облгаз може не забирати прилад на перевірку.

Ще новини України: США рекомендують Україні підвищити тарифи на газ та світло – як реагують у Мінсоцполітики